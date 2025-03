Agente de Antony alfineta técnico do Manchester United: 'superficial'

Quando percebemos que Antony teria poucos minutos nesta temporada no Manchester United, em um momento crucial para ele recuperar a alegria de jogar futebol, conversei com seu irmão, Emerson, e começamos a discutir a possibilidade de uma transferência por meio de um empréstimo

Considerando a importância de ele jogar em alto nível e a necessidade de uma rápida adaptação, já que era um empréstimo de apenas seis meses, começamos a analisar as melhores oportunidades. Foi unânime que La Liga era o destino ideal

Escolha pelo Betis

Dentro desse cenário, identificamos três ou quatro clubes que poderiam se encaixar no perfil certo, e o Real Betis surgiu como a opção mais promissora. Vários fatores foram decisivos: a cidade de Sevilha, que oferece um ambiente acolhedor tanto para ele quanto para sua família

Para estilo de jogo da La Liga, que combina perfeitamente com as características de Antony; a competitividade do plantel do Real Betis; e, claro, o trabalho do técnico Manuel Pellegrini, cujo estilo de jogo favorece muito Antony

Os bastidores da negociação com o Betis