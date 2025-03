Técnico do Liverpool elogia Alisson após vitória: 'Melhor goleiro do mundo'

E o técnico não poupou elogios ao goleiro brasileiro. "Eu tive muitos bons jogadores como técnico, mas eu nunca tive o melhor goleiro do mundo. Eu acho que ele é [o melhor goleiro do mundo]. Ele mostrou isso hoje", comentou Arne Slot.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

Acho que eu nunca trabalhei com um goleiro que tenha jogado neste nível. O que é normal, pois ele é o melhor do mundo Arne Slot, técnico do Liverpool sobre Alisson

Alisson fez ao menos quatro grandes defesas ainda no 1º tempo contra o PSG. Em uma delas, em um chute dado em seu contrapé por Kvaratskhelia, o goleiro brasileiro teve reflexo rápido e elasticidade para cair no canto e espalmar com a mão direita. Em outro lance, Alisson defendeu um chute cara a cara com o atacante e tirou a bola com o pé, se jogando no chão para abafar o rebote de Barcola.

"I don't think I've worked with a goalkeeper that has played at this level"



Liverpool manager Arne Slot discuss his goalkeeper Alisson Becker and how they picked up the win in Paris.



? @reshminTV @rioferdy5 | @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/YsaHaKSqRt -- Football on TNT Sports (@footballontnt) March 5, 2025

Slot refletiu sobre o "bombardeio" do PSG e acredita que o Liverpool não merecia ter saído com a vitória do Parque dos Príncipes. "Eu já experimentei uma ou duas vezes essa coisa de se defender muito, e geralmente você sai de campo com uma derrota por 1 a 0 ou 2 a 0. Mas voltar para casa com uma vitória é algo que provavelmente foi um pouco mais do que merecíamos", disse Slot.

O Liverpool teve uma partida dramática contra o PSG. O time francês dominou os Reds durante os 90 minutos, ficando mais com a posse de bola, criando mais chances de gols e impedindo até mesmo Salah, o craque do Liverpool, de jogar. Alisson salvou o Liverpool e manteve o 0 a 0 no placar, até a entrada de Harvey Elliott, que entrou no lugar de Salah e fez o gol da vitória na reta final da partida.