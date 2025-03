Santos: zagueiro barrado por Diniz supera desconfiança e é 'solução barata'

Com status de reserva da Raposa, Zé chegou contestado na Vila Belmiro e não estreou bem. Com a sequência de jogos, porém, ele se firmou.

Seguro na defesa e com boa saída de jogo, Zé Ivaldo encaixou perfeitamente no estilo de Pedro Caixinha. A facilidade na bola longa chama a atenção do treinador português.

O empréstimo junto ao Cruzeiro prevê obrigação de compra se Zé jogar 60% das partidas na temporada. Como o defensor é titular, a tendência é que essa cláusula seja alcançada.

O valor combinado é de 1 milhão de dólares (R$ 5,75 mi). O Santos entende que o preço é baixo.

Além da comissão técnica e analistas de mercado, o CEO Pedro Martins foi um entusiasta da chegada de Zé Ivaldo.

Ex-Cruzeiro, Pedro já havia levado Zé de graça do Athletico para a Raposa. A transformação de um reforço sem peso em um zagueiro titular absoluto é um prêmio interno para o CEO.