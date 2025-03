Ramón vê Corinthians bem no 1º tempo e não se arrepende de 3 zagueiros

Nunca me arrependo do que faço. Aqui, principalmente, na Libertadores, é completamente diferente de como jogamos no Brasil. Eles foram muito superiores em todos os sentidos, muito mais do que o tático. Fizeram um grande jogo e nos superaram. Não há desculpa, além do tático, que podemos acertar. Eles não tiveram situação [de gol] no primeiro tempo, salvo o pênalti, o time estava bem. Não são desculpas, mas viemos de desgaste de três dias. Você tem que aceitar quando o adversário se supera em todos os sentidos. O que fica é que não vamos perder a esperança neste momento. A equipe conseguiu a classificação depois de tantos anos, e realmente nos superaram em todos os sentidos. Felicitações a eles, fizeram grande jogo. Temos que aceitar. O tático me parece que tivemos bem no primeiro tempo, mas não fomos pulsantes no ataque como somos.

Ramón Díaz, em coletiva de imprensa após a derrota no Equador

Classificação e jogos Libertadores

Além disso, o treinador ainda reprovou as perguntas de jornalistas, que criticaram a atuação do time, batendo na tecla da arrancada do ano passado. Muitas das respostas do professor foram "atravessadas" durante a coletiva.

O torcedor e as pessoas não estão contentes porque o time não jogou bem. Somos responsáveis, mas é assim quando encontramos um time que nos supera. A única forma de seguir crescendo, entendo que a imprensa busca os jogos que não jogamos bem, mas não esquecem que era uma equipe que estava em último [no Brasileirão]. Os torcedores choravam, pedindo por favor para salvar [o time]. Classificamos para a Libertadores, estamos na semifinal do Paulista, mas há momento em que um time te supera. É levantar a cabeça, melhorar no que fizemos mal. Faz parte do futebol.

Ramón Díaz

O que mais disse Ramón?

Sentimento do time após a derrota. "Estamos todos decepcionados. Tínhamos o sonho e temos o sonho de passar na Libertadores. Todo o grupo está dolorido. Mas isso tem que fazer crescer, reagir. Temos coisas importantes para jogar em pouco tempo. A vida te coloca em prova não só quando as coisas vão bem. Colocam para ver se tem caráter, determinação. Esse grupo sofreu muito nestes sete meses na pressão, na exigência, mas também podemos falhar. Quando falha, temos que reconhecer, mas estamos reconhecendo que falhamos com o torcedor, com todo mundo. Agora seguramente e nós vamos tentar uma reação, temos que reagir, Corinthians é grande. Como reagiram no ano passado, maior dificuldade que tive como treinador, vamos tratar de recuperar, para que o time jogue bem como vinha jogando. Não há muito para dizer de um 3 a 0 em uma classificação importante: foram superiores, temos que enfrentar, temos que fazer responsáveis. Vamos trabalhar e jogar tudo o que temos na revanche, na semifinal com o Santos. Que a equipe volte ao rumo que tinha até hoje, vamos trabalhar para isso."

Nível do futebol do Timão. "Queremos estar melhores. Queremos classificar. Passamos para a semifinal com os quatro times mais importantes do Brasil no Paulistão. É porque competimos, porque o grupo compete. Estou orgulhoso da equipe além de hoje. Um jogo diferente de Libertadores, mas vai servir para crescer. O time tem que seguir crescendo e trabalhando. As pessoas têm que entender que são seres humanos, podemos falhar, como falhamos. Pode planificar algo e taticamente não se dá."