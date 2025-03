Neymar supera timidez de fãs no elenco do Santos e já tem seus 'parças'

Guilherme brincou sobre o quarto de Neymar. O "Amado" ficava na mesma hospedagem da época do Menino da Vila e cedeu o espaço. Os dois são muito próximos no dia a dia e também em campo.

Gil também se aproximou rapidamente de Neymar. Ambos jogaram juntos na seleção brasileira e já se conheciam.

Outras amizades apareceram ao longo dos dias, como as de Tomás Rincón, Soteldo e João Basso. O trio passou o Carnaval com Neymar no Rio de Janeiro. Neymar também interage muito com Escobar.

O espaço de Neymar no vestiário fica entre Rincón e Soteldo. Responsável pelas músicas, o meia-atacante escolhe algumas venezuelanas para agradar à dupla.

Mais quietos, Zé Ivaldo e Tiquinho Soares também convenceram Neymar e já ganharam "homenagens" no Instagram. A cada post compartilhado pelo astro, os atletas ganham milhares de seguidores.

A resenha fica mais fácil com Soteldo e Tiquinho, que moram no mesmo condomínio de Neymar. Outro vizinho é Robinho Jr, filho de Robinho. O garoto de 17 anos recebe vários conselhos do ídolo no dia a dia.