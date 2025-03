Jogador do Bragantino segue reagindo e é transferido de hospital

O jovem jogador está emprestado pelo Botafogo-SP e foi anunciado na semana passada. Ele é filho de Lucas Severino, atacante que jogou em Athletico, Cruzeiro e Corinthians no início do século.

Pedro Castro, outro atleta do Bragantino, estava no banco de trás e sofreu uma fratura na vértebra cervical. Ele não corre risco e está sendo monitorado pelo Hospital 9 de Julho, em São Paulo. Pedro Castro tem 18 anos e também atua no sub-20.

Os atletas do sub-20 do Bragantino iam para o centro de treinamento do clube, em Atibaia, quando sofreram o acidente. Seria o primeiro treinamento de Pedro Severino pelo novo clube.

O que diz o Red Bull Bragantino

O atleta Pedro Severino segue internado em estado grave na UTI do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana. Ele vem sendo acompanhado pelo Doutor Ricardo Ansai, referência do clube em neurocirurgia, e será providenciada a remoção para outro hospital assim que o seu quadro for estável.



O atleta Pedro Castro foi transferido para o Hospital 9 de julho, em São Paulo, e está em monitoramento. Ele sofreu fratura na vértebra cervical e escoriações, mas encontra-se bem e fora de risco.



O Red Bull Bragantino acompanha de perto a evolução dos casos e segue prestando toda a assistência aos jogadores e às famílias.