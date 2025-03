De volta à seleção, Neymar não jogava tanto desde preparação para Copa 2022

Ausência de um centroavante fixo

"Se nós buscarmos nome a nome, João Pedro já desempenhou na seleção e vem desempenhando no clube. Tem perfil interessante, sai para flutuar e também se projeta muito, com número de gols considerável. Já desenvolveu essa função na nossa equipe. Quero equipe de movimentação, de mobilidade, sem ficar posicionais. Seria fundamental isso. Independentemente dos nomes, todos sabem fazer gols, se movimentam, têm qualidade. Precisamos mudar comportamento e atacar espaço. É fundamental. A grande maioria das equipes não tem atacante de ofício, as maiores equipes não contam com centroavante de ofício e mesmo assim o número de gols é considerável. Trabalhamos isso no dia a dia e o espaço é mínimo entre apresentação, um ou dois trabalhos e dois jogos. Pela condição e capacidade que temos, temos condição de montar uma grande equipe com esses nomes. Confio muito no que foi proposto".

Laterais e zagueiros

"Configuração para o que pensamos dos dois adversários. Confio na versatilidade. Você citou o Danilo, ele atua em qualquer função da última linha, a lateral, posição de ofício, e também zagueiro central ou terceiro homem. Assim como jogou como lateral-esquerdo. Deixo esse exercício para vocês, já temos na cabeça o que queremos para os dois jogos. Convocamos projetando os dois jogos, fica até difícil falar de meio-campista, por exemplo. Matheus ou Neymar? Meia-atacante ou atacante? O que eu quero é liberdade de posição com obrigação sem bola. Com esses elementos marcando temos condição de criar muito com a bola".

Jogadores fixos / reclamação com a Conmebol

"Essa preocupação ela existe, é real, mas temos que ter consciência que não vá se repetir, que não volte a acontecer. Estamos com pensamento de jogar o melhor futebol possível. Com o potencial que apresentamos. Tenho certeza que o nosso pensamento será buscar a melhor apresentação possível, acreditando que quem arbitre seja imparcial em todos os momentos. Para que o resultado se defina em campo com a melhor equipe".