Copa do Brasil: noite tem feito de Cano, amasso do Galo e show de Coutinho

Não imaginava em tão pouco tempo fazer história no Fluminense. Foi tudo muito rápido, mas acredito no trabalho que eu queria fazer desde que cheguei. Competir, deixar um legado. Com o passar do tempo, estou completando muitas coisas importantes com meus companheiros. Cano, ao sportv

Atlético-MG atropela o Manaus

O Atlético-MG não deu sopa para o azar e goleou o Manaus por 4 a 1 no Mineirão. Alisson, Cuello, Rony e Deyverson fizeram os gols do Galo. Renan Oliveira descontou para os manauaras.

Rony comemora gol marcado pelo Atlético-MG contra o Manaus na Copa do Brasil Imagem: Pedro Souza/Atlético-MG

O time mineiro mostrou bom desempenho sem o seu principal jogador — Hulk se recupera de uma lesão na coxa direita e sequer foi relacionado.

Show de Coutinho em vitória do Vasco

O Vasco foi ao Nilton Santos e venceu não o Botafogo — dono da casa —, mas sim o Nova Iguaçu. O Cruzmaltino, atuando como visitante, superou o rival carioca por 3 a 0, com placar construído todo no primeiro tempo.