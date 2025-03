Com Neymar, Dorival monta quebra-cabeça para encarar pedreiras da seleção

O técnico da seleção ainda era Fernando Diniz. Logo, Dorival terá a chance de trabalhar pela primeira vez com Neymar na seleção. Os dois têm passado no próprio Santos.

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

A data Fifa deste mês é o combo mais difícil para a seleção nas Eliminatórias. Em 2023, o Brasil perdeu os dois jogos no combo contra colombianos (fora) e argentinos (Maracanã). Agora, o mando será invertido, com Brasília sendo a casa da seleção, que depois terá um Monumental de Núñez lotado pela frente.

As peças de Dorival

Como fica o cenário da seleção, considerando a pré-lista?

Goleiros

Alisson vem de atuação épica pela Liga dos Campeões, na vitória do Liverpool sobre o PSG. A tendência é a repetição dos convocados, com Ederson e Bento completando as vagas de goleiros.