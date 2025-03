Com físico e mental abalados, Corinthians recolhe cacos antes de decisões

O que aconteceu

O Timão vem de uma sequência cansativa, com compromissos por duas competições. A equipe comandada por Ramón Díaz não teve descanso durante as semanas entre o fim da fase de grupos do Campeonato Paulista e o início do mata-mata. Desde o dia 19 de fevereiro, o Timão concilia o estadual com a fase preliminar da Libertadores. Mais do que a quantidade de jogos, os jogadores sentem a pressão pelos jogos decisivos.

Classificação e jogos Libertadores

O desgaste físico gerou um efeito dominó de lesões — casos de Raniele, José Martínez e Igor Coronado, que se contundiram no espaço de uma semana. A curta pré-temporada também foi um agravante para os efeitos dessa sobrecarga.

Neste contexto, Ramón Díaz tem feito o possível para poupar jogadores, fator que também interfere no desempenho, ainda que o aproveitamento não seja ruim. No último domingo, o treinador poupou Rodrigo Garro na vitória sobre o Mirassol, pelas quartas do Paulistão. Ontem, foi a vez de André Carrillo ser poupado por desgaste, contra o Barcelona. Carrillo entrou no segundo tempo, quando a equipe alvinegra já perdia por 1 a 0.

Não são desculpas, mas viemos de desgaste, de apenas três dias de descanso. Estamos jogando uma sequência de jogos importantes que não dá respiro. Hoje [na quarta-feira] Carrillo estava muito desgastado. Ramón Díaz, em coletiva de imprensa após derrota para o Barcelona-EQU

Entretanto, o aspecto mental é o que mais complica o clube paulista no momento. O plantel corintiano saiu claramente abalado de campo após a derrota para o Barcelona. O meia Maycon chegou a afirmar que estava envergonhado.