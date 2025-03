Além do smoking: 8 outros looks ousados do técnico que venceu o Corinthians

A vitória de 3 a 0 sobre o Corinthians ficou marcada não só pela grande atuação do Barcelona-EQU dentro das quatro linhas, mas também pelo estilo ousado do técnico do time equatoriano, Segundo Castillo, à beira do campo.

O que aconteceu

Segundo Castillo foi para o jogo vestindo um smoking branco e roubou a cena. Paletó, calça social e colete brancos, além de uma gravata borboleta, compuseram o 'modelito' do treinador.

Engana-se quem acha que a produção de Castillo foi só para esse jogo. O técnico equatoriano é famoso por seu estilo ousado e com frequência aparece 'na estica', seja no banco de reservas ou em momentos de sua vida pessoal.