'Me encanta': Zubeldía dá dica de estratégia que pode ser arma na semifinal

Luis Zubeldía comemorou que o gol da classificação do São Paulo sobre o Novorizontino foi feito em contra-ataque. A reação do técnico pode ser uma pista da estratégia que o Tricolor adotará na semifinal do Paulistão, contra o Palmeiras, na casa do rival.

Encantado com o contra-ataque

Zubeldía se deleitou com a jogada decisiva: "Me encanta marcar em contra-ataque". O único gol do duelo das quartas de final saiu de lance que começou com roubada de bola de Enzo Díaz no campo de defesa, passou por lançamento milimétrico de Oscar para Lucas e terminou com Calleri só empurrando para a rede.

O argentino destacou que o gol de contra-ataque foi a melhor notícia da partida. O Tricolor pressionava o Novorizontino, mas encontrava dificuldade para conseguir furar a defesa adversária. Até o lance protagonizado aos 17 minutos do segundo tempo, que explodiu o Morumbis e aliviou a pressão sobre o time da casa.