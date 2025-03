Xavi vira favorito para assumir comando de gigante europeu, diz site

Ex-jogador e técnico do Barcelona, Xavi Hernández é o favorito para assumir o comando do Manchester United diante de uma eventual queda do atual treinador, Ruben Amorim.

O que aconteceu

Xavi Hernández considera a possibilidade de assumir o United 'muito atraente', de acordo com o site "TEAMTalk". O técnico está sem clube desde meio do ano passado, quando foi demitido do Barcelona.

Xavi, porém, faz duas exigências para acertar com o United. Ainda segundo o site, o técnico quer as contratações de dois jogadores que trabalharam com ele no Barcelona: o meio-campista holandês Frenkie de Jong e o defensor uruguaio Ronald Araujo.