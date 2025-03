Vitor Roque revela papo com Endrick e Estêvão após acerto e quer jogar semi

Vitor Roque chegou ao Palmeiras esta semana, mas já está familiarizado com alguns nomes do elenco. O centroavante contou que já conversou com o técnico Abel Ferreira, e os jogadores Estêvão, Raphael Veiga e Marcos Rocha. Até o ex-Palmeiras Endrick já bateu um papo com o novo reforço alviverde.

Depois que eu fechei, ele [Endrick] me mandou mensagem desejando boa sorte. [...] Conversei com o Abel [Ferreira], com a Leila [Pereira, presidente do Palmeiras]. O Estêvão me mandou mensagem, o [Raphael] Veiga, o [Marcos] Rocha. Vitor Roque, ao Palmeiras Cast

O atacante também está de olho em uma vaga no time de Abel Ferreira para a semifinal do Paulistão, assim como no número que vestirá no clube paulista. O Alviverde encara o São Paulo na segunda-feira, às 21h35 (de Brasília).