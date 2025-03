Técnico do United rebate ídolo do clube que o chamou de 'ingênuo'

O comentário de Rooney logo teve resposta. Em coletiva pós-jogo, Ruben Amorim disse que é muito fácil comentar de fora e ironizou a opinião dada pelo ex-atacante dos Red Devils.

Não, esse é o objetivo [ser campeão da Premier League]. Seria ingênuo pensar que vamos [ganhar o título] nesta temporada ou pensar que se seríamos os principais candidatos para a próxima temporada. Eu sei que neste momento todo mundo sabe de tudo. Eu sei que é muito fácil. Eu era um comentarista quando terminei minha carreira. Eu sei que é muito fácil

Ruben Amorim reforçou o título do Inglês como objetivo, mas ressaltou que isso pode acontecer sem ele no comando. Ele tem contrato até junho de 2027.

Nosso objetivo é vencer a Premier League. Talvez isso não ocorra comigo. Mas nosso objetivo, o objetivo da diretoria, é ganhar a Premier League como a gente fazia no passado, com as grandes glórias e lendas deste clube. Queremos melhorar e sabemos que estamos em um momento difícil. Eu não sou ingênuo. É exatamente por isso que eu estou aqui, aos 40 anos, comandando o Manchester United

Com a queda na Copa da Inglaterra, a Liga Europa passa a ser a única possibilidade de título do United na temporada. O time já está eliminado na Copa da Inglaterra e na Copa da Liga Inglesa e é apenas o 14º colocado da Premier League, a 11 pontos de distância para a zona de classificação para a Liga Conferência.

O United volta a campo justamente pela Liga Europa. Nesta quinta-feira (6), às 14h45 (de Brasília), faz o jogo de ida das oitavas de final contra a Real Sociedad, no estádio Anoeta.