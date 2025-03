Técnico é direto sobre possível retorno de Neymar ao Barcelona

Imagem: Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images

Os rumores de um possível retorno de Neymar ao Barcelona chegaram ao técnico Hansi Flick. O comandante, porém, afirmou que "não é meu trabalho" e passou a bola para o diretor esportivo Deco.

Não é meu trabalho. Eu sempre digo isso antes, porque agora estou realmente focado neste time até o final da temporada. Temos grandes oportunidades e queremos dar tudo de nós e estar focados. Para isso, o técnico tem que estar focado também. Esse não é meu trabalho. É um trabalho do Deco e do clube. Eles que farão isso [informações sobre Neymar]. Hansi Flick, técnico do Barcelona, em coletiva na última terça-feira

O que aconteceu

O empresário André Cury afirmou que Neymar não deveria ter saído do Barcelona e que "voltaria com muita alegria" se tivesse oportunidade. A declaração foi dada à rádio catalã RAC1.