Líder de organizada do São Paulo 'responde' aviso sobre chute na bandeira

Marcelo acrescentou que o gesto de chutar a bandeirinha incita violência e minimizou uma eventual punição pela invasão. "Dane-se que perca o mando de campo", disparou. Sem citar nomes, ele disse que se deparou com manifestação de torcedor adversário incentivando a comemoração contra o Palmeiras.

Após a classificação sobre o Novorizontino, ainda no Morumbis, Baby disse que "liberaria o chope" caso o São Paulo elimine o Palmeiras na casa do rival e Luciano chute a bandeirinha do Morumbi. "Se eliminar eles no chiqueiro, chutar a bandeirinha e disser: 'Estão mais calmos?', eu vou liberar o chope aqui no Morumbi. Pode colar geral", disse o presidente da Independente.

Comunicando um pedido para a FPF e poder público. Eu vi torcedores dizendo que liberariam chope caso chutassem a bandeira do Palmeiras dentro do campo. Eu, como palmeirense, estou avisando: ou vocês conversam com jogador e impõem uma regra nisso, ou convoco todo palmeirense, caso chutarem a bandeira, que invadam o campo, sem agressão e vamos ficar todos sentados dentro do campo. Recado a todos os órgãos públicos porque é uma falta de respeito, deselegância, isso gera morte, gera tragédia. Chutou a bandeirinha com símbolo do Palmeiras, a gente invade o campo e vamos sentar.

Dane-se que perca o mando de campo, pior é alguém chutar o nosso símbolo. 'Ah, o Veiga fez isso'. Eles não reclamaram porque não quiseram. Eu estou me sentindo prejudicado e e convoco o torcedor palmeirense. Que as autoridades comuniquem os jogadores que os jogadores fazendo isso estão incitando a violência. Chutar a bandeirinha é chutar minha cara, minha alma, meu espírito. Para depois não querer fugir de campo novamente. Chutou a bandeira, vamos invadir o campo, sim.

Marcelo Lima, presidente da TUP