Por que Palmeiras topou perder crias para base antes de finais do Paulistão

A direção e a comissão técnica palmeirense decidiram em conjunto que a Copa Libertadores sub-20 era uma competição importante, e entendeu que seria interessante que ambos disputassem ela.

Figueiredo e Luighi foram os atletas que subiram da base com menos minutos neste início de temporada. Figueiredo jogou apenas 11 minutos, e Luighi, 224.

Os jogadores viram a concorrência aumentar no Palmeiras. No caso de Luighi, Felipe Anderson se recuperou de lesão e voltou a ser opção no banco no último jogo, e Vitor Roque foi anunciado nesta semana. Já Figueiredo vê Richard Ríos como titular, e o Alviverde tem negociações avançadas para a chegada de Lucas Evangelista, do RB Bragantino.

O planejamento do Palmeiras com os garotos é claro: treina no profissional, é relacionado e joga quando houver possibilidade, e atua também pelo 20 quando julgarem oportuno. A ideia com isso é que os jogadores consigam se adaptar ao profissional e sigam com ritmo de jogo. Quando eles foram retirados da Copinha, a situação do elenco era outra.

O Palmeiras estreou na Copa Libertadores sub-20 contra o Blooming-BOL e venceu por 6 a 0. Luighi e Figueiredo marcaram um gol cada.

O Alviverde está no grupo C do torneio continental, ao lado de Blooming-BOL, Cerro Porteño-PAR e Independiente del Valle-EQU. Na próxima rodada, a equipe palestrina terá pela frente os paraguaios, na quinta-feira (06), às 19h (de Brasília), no estádio Gunther Vogel, em San Lorenzo, no Paraguai.