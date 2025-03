Motorista que levava jogadores do Bragantino admite que dormiu ao volante

O motorista que levava os jogadores do Red Bull Bragantino admitiu em depoimento que dormiu ao volante antes do acidente na Rodovia Anhanguera na madrugada de ontem.

O que aconteceu

À Polícia Civil, o motorista que levava o meia Pedro Castro e o atacante Pedro Severino, do sub-20 do Red Bull Bragantino, disse que dormia ao volante no momento do acidente. A informação é da EPTV.

O motorista particular relatou que o carro "foi para a direita, abalroando no caminhão". Ele não se feriu. O documento também relata que o motorista descansou entre 18h de segunda-feira até 2h de terça e que o bafômetro não acusou consumo de álcool.