Luxemburgo aponta maior lateral da história: '10 vezes melhor que o Cafu'

Vanderlei Luxemburgo elegeu os melhores laterais da história do futebol brasileiro. Antes de se consagrar como treinador à beira do campo, ele atuou na posição na década de 1970.

O que aconteceu

Leandro é o melhor lateral-direito do futebol brasileiro, segundo Luxa. Ele colocou o ex-jogador do Flamengo acima de Cafu, com quem trabalhou no Palmeiras e seleção brasileira e que frequentemente é apontado como grande referência na posição.