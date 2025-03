Alisson salva o Liverpool em vitória com bombardeio do PSG e Salah apagado

Harvey Elliott, que entrou no lugar de Salah, foi o responsável pelo gol da vitória do Liverpool, aos 42 minutos do 2º tempo, com apenas 45 segundos em campo.

O duelo de volta das oitavas de final acontece na próxima terça-feira (11), em Liverpool.

Como foi o jogo

O 1º tempo da partida foi de total domínio do PSG. O time francês foi quem mais ficou com a bola no pé e criou as melhores chances da primeira etapa. O PSG desperdiçou ao menos duas chances de abrir o placar antes mesmo dos 15 minutos, e ainda teve um gol anulado na primeira etapa por impedimento "milimétrico".

As equipes foram para o intervalo com o 0 a 0 no placar, mesmo com o PSG tendo finalizado doze vezes no 1º tempo, sendo cinco no alvo, contra apenas um chute do Liverpool. Esse resultado parcial foi mérito de Alisson, que salvou o time inglês na primeira etapa, fazendo pelo menos quatro grandes defesas. Em uma delas, aos 37 minutos, o goleiro brasileiro defendeu um chute de Kvaratskhelia em seu contrapé, indo ao chão para espalmar com a mão direita.