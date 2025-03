Júlio César aposta em Gerson como destaque do Mundial: 'Jogador pronto'

Gerson jogou na Fiorentina, Roma e Olympique de Marseille antes de voltar para se tornar ídolo do Flamengo.

O Gerson já esteve na Europa, acho que muita gente já conhece o Gerson, mas ele vem atravessando um momento realmente muito, muito bacana. Em todos os sentidos, como líder, eu acho que cada vez mais se afirmando na seleção, então, é um jogador mais pronto, digamos assim.