Julgamento que pode banir Paquetá do futebol começa neste mês, diz TV

Lucas Paquetá, meio-campista do West Ham com passagem pela seleção brasileira, deve participar neste mês de julgamento que pode bani-lo do futebol.

O que aconteceu

O meia brasileiro deverá ser julgado neste mês sob acusação de envolvimento com apostas, de acordo com a TV Sky Sports. Segundo o canal de notícias, Paquetá deve enfrentar audiência de ao menos três semanas, após caso que se iniciou em maio de 2024.

A FA (entidade máxima do futebol inglês) pede a suspensão vitalícia do jogador em caso positivo no julgamento. A entidade quer o banimento de Paquetá do futebol, após acusação ao atleta de ter levado propositalmente cartões amarelos em quatro partidas da Premier League, entre novembro de 2022 e agosto de 2023.