Copa de 2026 terá show do intervalo e pode repetir problema do Super Bowl

O presidente Gianni Infantino anunciou nesta quarta-feira, em postagem nas redes sociais, que a final da Copa do Mundo de 2026 contará com um show do intervalo. Chris Martin e Phil Harvey, da banda Coldplay, ajudarão na escolha da atração.

O que aconteceu

Será a primeira vez que uma final de Copa do Mundo terá um show do intervalo. Até o momento, as edições contaram apenas com cerimônias de abertura e encerramento, que acontecem antes das partidas.

Infantino informou ainda que a Times Square — famosa rua de Nova York (EUA) — receberá shows. Os eventos estão previstos para os dias da disputa de terceiro lugar e também da final.