Fifa anuncia Copa das Campeãs em 2026 e Mundial de Clubes feminino em 2028

A Fifa aprovou hoje em Reunião do Conselho o Mundial de Clubes feminino a partir de 2026 e a Copa das Campeãs em 2028.

A ideia da entidade é impulsionar a escalada do futebol feminino no mundo, tendo em vista que esse tipo de competição poderá agregar ainda mais valor à modalidade com mais visibilidade e investimentos.

"É um dia histórico para o futebol feminino, com a reunião do Conselho da Fifa e a criação da Copa das Campeãs e do Mundial de Clubes Feminino. A Fifa busca cada vez mais o fortalecimento do futebol feminino em todo o mundo, e a CBF comunga com isso", exaltou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que integra o principal órgão executivo do futebol mundial desde março de 2023.