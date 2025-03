Com 183 mi, Estevão é o 2º que mais se valorizou fora das 5 grandes ligas

O Chelsea fechou a compra do jovem palmeirense em 61,5 milhões de euros (R$ 364 milhões), 45 milhões de euros garantidos e mais 16,5 milhões de euros em metas (R$ 97 milhões). Segundo o agente do jogador, as metas são simples: se ele atingir 70 jogos nos anos de contrato, o Palmeiras recebe todas as metas.

Estêvão é o artilheiro do Palmeiras no Paulistão, com cinco gols. Ele divide o posto com o meio-campista Maurício, que se recupera de cirurgia.

O Alviverde busca o tetracampeonato estadual consecutivo e encara o São Paulo na semifinal. A partida será na segunda-feira, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.