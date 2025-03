Jornal: Real Madrid quer emprestar Endrick para o futebol alemão

O Real Madrid decidiu emprestar Endrick e Arda Guler para o futebol alemão. Segundo o jornal alemão Bild, a iniciativa tem como objetivo dar mais minutos à dupla, que sofre com a concorrência no ataque do time merengue, e também permitir seu desenvolvimento.

O que aconteceu

O RB Leipzig aparece como principal candidato. De acordo com a publicação, Guler e Endrick seriam substitutos de Benjamin Sesko e Xavi Simons, que podem sair no meio do ano.

Times como Bayern de Munique e Bayer Leverkusen foram descartados justamente pela concorrência no ataque. Guler, também pode ser emprestado ao Frankfurt.