'É uma vergonha o que fizemos hoje', diz Maycon após derrota do Corinthians

O meio-campista Maycon afirmou que o desempenho do Corinthians foi vergonhoso diante do Barcelona de Guayaquil, no Equador, na noite desta quarta-feira.

O que aconteceu

Após a derrota por 3 a 0 fora de casa, o meia desabafou na saída de campo, admitindo estar envergonhado pela atuação do Timão.