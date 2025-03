Ex-Fla, ele vive no RJ da Rússia e foi 'tradutor' de Vagner Love aos berros

Algumas [lesões] deram trabalho para curar e foi onde eu conheci a fisioterapia. Naquele momento, eu já tomei a decisão de que, se por acaso a carreira não andasse, eu ia estudar para seguir na fisioterapia, para ajudar as pessoas da forma como alguém me ajudou.

Diogo Leite ao UOL

O primeiro estágio se deu logo no Flamengo, em 2009. Diogo permaneceu no clube carioca até o fim da faculdade, em 2013, e depois rumou para o Botafogo. Na base do Glorioso, ele trabalhou com nomes que surgiram com destaque, como os zagueiros Lyanco, Igor Rabello e Kanu, além do atacante Ribamar.

Do Rio à Rússia

Não demorou muito para Diogo deixar o Brasil. Após o período no Botafogo, ele foi convidado para trabalhar no Kairat, do Cazaquistão. O fisioterapeuta ainda passou pelo Tractor, do Irã, até chegar ao Sochi, da Rússia, onde está atualmente.

A adaptação ao clima russo não tem sido um problema. A temperatura na cidade, apesar de atingir níveis negativos às vezes, costuma ser amena. O clima quente faz Diogo lembrar do Rio de Janeiro. O cenário é completamente diferente do enfrentado pelo fisioterapeuta em sua passagem pelo Cazaquistão.