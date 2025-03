Corinthians tem Garro de volta e três zagueiros contra Barcelona; veja time

Garro volta a ser titular após ficar no banco de reservas contra o Mirassol, pelas quartas de final do Paulistão. O atleta foi poupado para a partida do torneio continental.

A dupla de zaga Gustavo Henrique e Félix Torres permanece, com a adição de João Pedro Tchoca. O esquema tático do Timão foi alterado para encaixar a linha com mais um defensor, enquanto André Carrillo foi sacado.

O clube paulista tem três desfalques para esse confronto: José Martínez, Raniele e Igor Coronado. Martínez teve um desconforto na articulação do joelho direito; Raniele segue fora por uma lesão no bíceps femoral da coxa direita; e Igor Coronado se recupera de uma lesão no tendão adutor da perna direita.

Já o Barcelona tem entre os 11 iniciais: Contreras; Carabalí, Álex Rangel, Arreaga e Vallecilla; Arroyo, Leonai e Valiente; Oyola, Rivero e Corozo.