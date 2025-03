Coutinho brilha, e Vasco só precisa do 1º tempo para despachar Nova Iguaçu

Com a classificação nas mãos, Fabio Carille começou a rodar o elenco do Vasco no 2º tempo. Entre outras substituições, o técnico cruz-maltino colocou Payet e Garré nas vagas de Coutinho e Vegetti, respectivamente.

O Vasco levou o restante da partida na tranquilidade, esperando o fim do jogo rodando a bola e sem ser ameaçado. A torcida vascaína deixou o Nilton Santos eufórica, comemorando a classificação na Copa do Brasil e com o sentimento de que é possível reverter o placar contra o Flamengo no sábado.