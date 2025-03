Cano ultrapassa os 100 gols pelo Flu e comanda vitória contra o Caxias

Os jogos da terceira fase da Copa do Brasil serão definidos em sorteio. Nesta fase entram as 12 equipes que se classificaram diretamente para a etapa, que terá partidas de ida e volta, previstas para ocorrer nas semanas dos dias 30 de abril e 21 de maio.

Classificação e jogos Copa do Brasil

Pelo Campeonato Carioca, o Fluminense volta a campo no domingo (9), pela semifinal contra o Volta Redonda, fora de casa. Já o Caxias só volta a jogar no dia 12 de abril, disputando a primeira rodada da Série C, quando recebe o Floresta, em casa.

Como foi o jogo

Cano entrou em campo com a expectativa de anotar seu centésimo gol com a camisa do Fluminense. Aos 11 minutos do 1º tempo, o argentino desperdiçou a primeira chance de atingir essa marca histórica. Arias bateu escanteio venenoso da direita, e a bola sobrou para Cano na pequena área, mas o argentino bateu em cima do goleiro Golas.

As péssimas condições do gramado do estádio Centenário de Caxias prejudicaram o aspecto técnico da partida. As equipes erraram muitos passes durante o 1º tempo e até as finalizações foram dificultadas.

Aos 24 minutos, Cano perdeu mais um gol, dessa vez graças ao gramado. Serna fez boa jogada pela direita e cruzou na área para o argentino, que bateu de primeira e isolou para longe do gol. No momento do chute, a bola quicou um pouco e dificultou a finalização.