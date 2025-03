Raphinha marca, Barcelona vence Benfica com um a menos e sai em vantagem

Trubin fez milagre! O goleiro da equipe de Portugal fez três defesas seguidas e parou o ataque dos sonhos do Barcelona. Primeiro, pegou finalização de Olmo. No rebote, defendeu o chute de Lewandowski se jogando na bola. Yamal tentou de joelho, mas o paredão estava bem posicionado e agarrou.

Cubarsí foi expulso com 20 minutos! O grego Pavlidis se livrou com facilidade da marcação espanhola e saiu cara a cara com Szczesny. O zagueiro do Barcelona conseguiu a recuperação e acertou uma chave de perna no atacante, recebendo cartão vermelho, com revisão e confirmação do VAR.

Szczesny salvou o Barça. No fim do primeiro tempo, Akturkoglu cabeceou para o gol, mas o goleiro da equipe espanhola saiu bem e fechou o espaço para evitar o tento.

Raphinha, sempre ele! O brasileiro aproveitou passe errado de António Silva, que serviu como uma assistência ao atacante. O camisa 11 chutou de longe e, com leve desvio, a bola entrou no cantinho do gol de Trubin, aos 15 minutos da segunda etapa.

Quase um pênalti para o Benfica. Belotti saiu sozinho na frente e foi derrubado na grande área. O árbitro assinalou penalidade, mas com ajuda do VAR, foi confirmado impedimento na jogada e o pênalti, anulado.

O empate ficou perto novamente! Akturkoglu cruzou rasteiro quase na pequena área e João Rego finalizou de carrinho entre dois marcadores, mas a bola passou ao lado da trave esquerda de Szczesny.