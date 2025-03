Bayern tem ajuda do goleiro e Kane fatal, bate Leverkusen e encaminha vaga

O Bayer de Munique venceu o Bayer Leverkusen por 3 a 0, nesta quarta-feira (5), na Allianz Arena, e deu grande passo rumo às quartas de final da Champions League.

Kane foi o nome do jogo. O camisa 9 abriu o placar com um cabeceio no começo do primeiro tempo e foi às redes de novo em cobrança de pênalti — que foi marcado após Tapsoba segurar o inglês — para fechar a conta.

O outro gol teve erro bizarro do goleiro Kovar. Após cruzamento na área, o camisa 17 do Bayer Leverkusen saiu mal e acabou soltando a bola nos pés de Musiala, que só completou para fazer o segundo do Bayern.