Bastidores do São Paulo têm Lucas inflamando elenco e confiante por título

Líder dentro do elenco, o meia Lucas Moura elevou a atmosfera no São Paulo antes e depois da classificação à semifinal do Paulistão.

O que aconteceu

O vídeo de bastidores da vitória sobre o Novorizontino mostrou que o camisa 7 foi a voz mais ativa no vestiário tricolor. O São Paulo venceu o jogo por 1 a 0, com gol marcado por Calleri após assistência de Lucas no segundo tempo, e confirmou o retorno à semi após ter caído nas quartas nas últimas duas edições.

O jogador de 32 anos fez longo discurso inflamando o moral dos companheiros antes de bola rolar no Morumbis. Ele pregou união total no grupo, citou o apoio em massa da torcida no estádio são-paulino e disparou: "Aqui em casa quem manda é a gente".