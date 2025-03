Sem Hulk, Atlético-MG goleia Manaus e vai à terceira fase da Copa do Brasil

Gustavo defendeu finalização de Menino. O meia do Atlético-MG chutou de fora da área para bela defesa do goleiro do Manaus.

Gol de Alisson! Arana fez belo cruzamento para o meio da área, e Gustavo conseguiu defender a finalização de Rony. Na sobra, o camisa 45 só teve a obrigação de empurrar para dentro do gol e abrir o placar, aos 18 minutos da primeira etapa.

Rony finalizou para defesa do goleiro. O camisa 33 do Galo venceu o defensor do Manaus na velocidade, cortou para a direita e chutou forte, mas parou em boa defesa de Gustavo.

Cuello ampliou! O atacante cortou para a esquerda e foi abrindo espaço. Na oportunidade, finalizou no canto direito do gol do Manaus. O goleiro Gustavo até tocou na bola, mas não suficiente para evitar o gol do Galo, aos 32 minutos.

Mais um do Galo, agora de Rony! Após algumas tentativas na primeira etapa, o camisa 33 recebeu passe de Alisson, após "furo" de Scarpa, e finalizou forte para fazer o terceiro dos donos da casa, aos 3 minutos do segundo tempo.

Renan diminuiu com golaço! O camisa 11 aproveitou que estava sozinho próximo ao gol do Galo, soltou uma pancada de direita e fez o único do Manaus no confronto, aos 7 da segunda etapa.