Até quando vão os Estaduais? Quando começa o Brasileirão 2025?

Os jogadores dos times que chegarem às finais do Paulistão serão os mais prejudicados, especialmente se disputam a Série A. Eles não terão sequer uma semana de intervalo até a primeira rodada do Brasileirão, que acontece entre 29 e 31 de março.

As equipes de RJ, MG e RS terão mais tempo de respiro entre as competições. Os jogos de volta das finais estão programados para acontecer entre 15 e 16 de março, dando assim aos jogadores ao menos dez dias de preparação para o início do campeonato nacional.

Quando acabam os Estaduais de

São Paulo : 27 de março (quinta-feira)

: 27 de março (quinta-feira) Rio de Janeiro : 15 ou 16 de março (sábado ou domingo)

: 15 ou 16 de março (sábado ou domingo) Minas Gerais : 15 de março (sábado)

: 15 de março (sábado) Rio Grande do Sul : 15 ou 16 de março (sábado ou domingo)

: 15 ou 16 de março (sábado ou domingo) Pernambuco : 26 de março (quarta-feira)

: 26 de março (quarta-feira) Bahia : 22 ou 23 de março (sábado ou domingo)

: 22 ou 23 de março (sábado ou domingo) Cearense: 22 de março (sábado)

Quando começa a Série A

1ª rodada - 29 a 31 de março (sábado a segunda-feira)