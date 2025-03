Atacante 'senta' em contrato milionário no Santos e dificulta rescisão

O atleta está insatisfeito com o tratamento recebido no clube. Ele treina em horários alternativos, sem nenhum contato com o técnico Pedro Caixinha e os demais do elenco profissional.

O centroavante de 35 anos recebeu algumas sondagens, porém, nenhum clube topa pagar perto do que o Santos paga hoje. O impasse continua.

O Santos insiste por uma rescisão e, enquanto isso, também busca propostas melhores no mercado. As possibilidades de empréstimo contariam com uma pequena parte do salário paga por outro clube.

Furch alternou bons e maus momentos na Série B em 2024 sob o comando de Fabio Carille e foi dispensado por Caixinha. Ele era ídolo do Atlas (MEX) antes de topar jogar no Santos em 2023.