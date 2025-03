Rodrygo marca, Real Madrid vence Atlético e larga na frente na Champions

A partida de volta será disputada na quarta-feira da semana que vem, dia 12, na casa do Atletico. A bola rola no segundo compromisso do confronto a partir das 17h (de Brasília) no estádio Cívitas Metropolitano. Uma vitória dos colchoneros por um gol de diferença levará a decisão para os pênaltis.

No entanto, ambos os times retornam a campo antes, no final de semana, pelo Campeonato Espanhol. O Real recebe o Rayo Vallecano no domingo, às 12h15, enquanto o Atleti visita o Getafe no mesmo dia, às 10h. Os rivais madrilenos estão na cola do Barcelona, com 54 e 56 pontos, respectivamente.

Além da vantagem na ida, o Real conta com uma escrita favorável: nunca foi eliminado pelo Atleti no mata-mata da Champions e já levantou dois títulos diante do rival de Madri. Até o momento, foram cinco triunfos em confrontos eliminatórios no torneio: na semi da edição de 1958/59, na final de 2013/14, nas quartas de 2014/15, na final de 2015/1 e na semi de 2016/17.

Curiosidade: Atual campeão, o Real Madrid busca se isolar ainda mais como o maior vencedor se conquistar o 16º título, enquanto o Atleti nunca venceu o torneio —foi vice em três ocasiões.

Como foi o jogo

Rodrygo, do Real Madrid, em ação no jogo contra o Atletico, pela Champions Imagem: Maria Gracia Jimenez/Getty

O Real largou sufocando o rival e saiu na frente com golaço do Rayo logo no terceiro minuto do jogo. O camisa 11, inclusive, infernizou o lateral Galán no início da partida, tanto na jogada do gol como em lance seguinte, também nas costas do espanhol, que gerou pedido de pênalti. O árbitro francês, no entanto, mandou o jogo seguir, e o VAR não interveio.