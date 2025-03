Vini Jr. tenta repetir CR7 e manter Real 100% contra Atlético na Champions

O português ainda participou, com gol ou assistência, dos outros dois embates contra o Atlético pela Liga dos Campeões. Cristiano deu passe para Javier Hernández classificar o Real para as semifinais na temporada 2014/15 e fez um hat-trick no jogo da ida pela semi de 2016/17.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

Ao todo, Real Madrid e Atlético se enfrentaram nove vezes pelas Liga dos Campeões: foram 5 triunfos merengues, 2 colchoneros e 1 empate. O Atlético, porém, nunca eliminou o rival na competição europeia.

Vinicius contra o Atlético de Madri

O brasileiro atuou em 15 clássico, com oito vitórias, cinco empates e duas derrotas. O camisa 7 tem apenas um gol, pelas quartas de final da Copa do Rei 2022/23, além de duas assistências.

O jogador, contudo, é alvo de músicas e atos racistas de parte dos torcedores colchoneros. Antes do confronto pelo Espanhol, em setembro de 2024, eles cantaram "Vinicius é diferente". Alguns torcedores, inclusive, foram ao Civitas Metropolitano com os rostos cobertos — para evitar identificação em caso de racismo.