Neymar no Barcelona? Estafe ainda não debate futuro; Santos prevê renovação

André Cury é próximo da família de Neymar, mas não trabalha com o craque. O agente já foi representante do Barcelona no Brasil.

O objetivo de Neymar Pai e dos demais agentes é encerrar primeiramente essa fase de readaptação. As próximas metas são levar o Santos à final do Paulistão e a convocação à seleção brasileira.

Não há qualquer conversa com o Santos ou outro clube para o segundo semestre. O atual contrato com o Peixe vai até junho.

O Santos prevê que vai conseguir a renovação no momento certo. O clube da Vila Belmiro vê Neymar plenamente feliz e quer a extensão do vínculo pelo menos até a Copa do Mundo de 2026.