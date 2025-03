Lucas avisa que jogará no sintético do Palmeiras: 'Não tem como fugir'

Data da semi

Além da questão do gramado, o dia do duelo no Allianz também pode gerar polêmica. A data-base da semi é o próximo domingo, 9, mas quem entrará em campo no dia é o Corinthians, dono da melhor campanha, que receberá o Santos em Itaquera. Como na capital paulista não é permitido ter partidas de dois ou mais times grandes como mandantes no mesmo dia na cidade, o Choque-Rei precisará ser na véspera ou no dia seguinte.

O Palmeiras tenta, junto à FPF, marcar a semi na segunda-feira para escapar do show que ocorrerá em seu estádio no sábado. O Allianz sediará a apresentação da banda The Offspring, que se exibirá a partir do meio-dia.

O São Paulo, por sua vez, prefere atuar no final de semana, mas não se posicionará até a decisão do Conselho Técnico do Paulistão, marcado para as 11h (de Brasília) de hoje. Depois disso, poderá tomar alguma medida. Caso o pleito de ter o jogo no sábado se concretize, o Palmeiras teria de mandar em outro estádio. A reunião ocorrerá de maneira remota.