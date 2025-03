Líder de organizada do Palmeiras avisa: 'Chutou a bandeira, vamos invadir'

Comunicando um pedido para a FPF e poder público. Eu vi torcedores dizendo que liberariam chope caso chutassem a bandeira do Palmeiras dentro do campo. Eu, como palmeirense, estou avisando: ou vocês conversam com jogador e impõem uma regra nisso, ou convoco todo palmeirense, caso chutarem a bandeira, que invadam o campo, sem agressão e vamos ficar todos sentados dentro do campo. Recado a todos os órgãos públicos porque é uma falta de respeito, deselegância, isso gera morte, gera tragédia. Chutou a bandeirinha com símbolo do Palmeiras, a gente invade o campo e vamos sentar.

Dane-se que perca o mando de campo, pior é alguém chutar o nosso símbolo. 'Ah, o Veiga fez isso'. Eles não reclamaram porque não quiseram. Eu estou me sentindo prejudicado e e convoco o torcedor palmeirense. Que as autoridades comuniquem os jogadores que os jogadores fazendo isso estão incitando a violência. Chutar a bandeirinha é chutar minha cara, minha alma, meu espírito. Para depois não querer fugir de campo novamente. Chutou a bandeira, vamos invadir o campo, sim.

Marcelo Lima, presidente da TUP

Comemoração controversa

Yuri Alberto comemora gol marcado pelo Corinthians contra o Palmeiras no Paulistão Imagem: Rebeca Reis/Ag. Paulistão

A polêmica de chutar a bandeirinha de escanteio em estádio rival voltou à tona com a comemoração de Yuri Alberto no último Dérbi, no Allianz Parque. O atacante do Corinthians deu uma voadora no objeto com a bandeira palmeirense após marcar no empate por 1 a 1 e foi amarelado.

A polêmica, no entanto, não é nova, e esteve em pauta em 2023. Naquele ano, Luciano celebrou seu gol pelo São Paulo em clássico contra o Corinthians fazendo tal gesto em plena Neo Química Arena. A atitude causou um princípio de confusão no gramado e foi reprovada por jogadores e torcedores.