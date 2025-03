Lateral agrada e Corinthians pode ter metade da linha titular estrangeira

Desta forma, o Corinthians teria cinco jogadores estrangeiros entre os titulares na linha — a metade do time tirando o goleiro Hugo Souza. Os gringos titulares atualmente são: José Martínez (Venezuela), André Carrillo (Peru), Rodrigo Garro (Argentina) e Memphis Depay (Holanda). No banco de reservas, ainda há outros dois: Palacios (Equador) e Héctor Hernández (Espanha).

No entanto, Angileri ficou nove meses sem atuar no Getafe, da Espanha, e ainda precisa de ritmo. O argentino afirma que precisará de algum tempo para recuperar sua melhor forma e se estabelecer na posição. A confiança que o atleta ganhou de Ramón e dos companheiros de elenco está sendo fundamental para essa adaptação.

Ramon me conhece obviamente do River Plate, me acompanhou em praticamente todos os anos [que estive lá]. Eu nunca o tive como técnico, mas desde as primeiras conversas, ele me fez entender que sou um jogador que tem as qualidades das quais ele precisa e que ele confia. Quero agradecê-lo por confiar em mim, porque vim com o objetivo de voltar ao nível que tive antes.

Acho que agora é questão de tempo, obviamente em curto prazo. Sabemos que há uma competição longa [pela frente] e que tenho que dar o máximo para poder render e acompanhar o time. Isso é questão de adicionar minutos, porque posso estar bem fisicamente, mas o ritmo de partida é outro, tem que estar preparado para entrar da melhor forma, tanto no treinamento quanto na partida. Desde que cheguei, levou três dias [para me adaptar], os caras me fizeram sentir parte do grupo.

Fabrizio Angileri, lateral-esquerdo do Corinthians, em zona mista

O Timão também alcançou o número máximo de estrangeiros permitidos no Brasileirão. Desde o ano passado, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) autorizou a inscrição de nove atletas de fora do país na competição de pontos corridos.