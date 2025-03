Contrariado com semifinal na segunda, São Paulo recusa reunião da FPF

Na manhã desta terça-feira, o São Paulo se mostrou contrariado com a disputa da semifinal do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, na próxima segunda-feira.

O que aconteceu

O clube decidiu não participar do conselho técnico da Federação Paulista de Futebol, que definiu datas e locais das partidas decisivas, por não concordar com o confronto realizado em dia útil e não em fim de semana.