Como Palmeiras terá Allianz com capacidade total em semifinal do Paulistão

O Palmeiras pretende jogar a semifinal do Campeonato Paulista contra o São Paulo com capacidade máxima no Allianz Parque. O estádio recebe um show no próximo sábado (Offspring, no dia 8), e a WTorre já alinha ideias para deixar tudo pronto a tempo da partida, que deve ser marcada pela FPF para segunda-feira (10). A definição do dia e horário das semifinais sai hoje.

O que aconteceu

O Allianz Parque vai receber uma megaoperação após o show para o estádio estar com capacidade máxima na segunda. O UOL apurou que a WTorre já planeja nos bastidores uma operação com funcionários para desmontar as estruturas do palco e não atrapalhar a partida.

A arena tem uma estrutura que agiliza esse processo. Na maioria dos estádios, o promotor de um evento precisa montar salas e espaços para equipes técnicas. No entanto, o Allianz construiu uma estrutura fixa, diminuindo o tempo gasto com montagem e desmontagem — além de diminuir os custos da promotora de eventos.