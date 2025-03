Elenco do Botafogo se reapresenta e Renato Paiva comanda primeiro treino

O Botafogo ficou mais de 50 dias sem técnico. A saída de Artur Jorge, treinador campeão da Libertadores e do Brasileiro, foi anunciada no dia 3 de janeiro. Neste período, a equipe foi comandada interinamente por Carlos Leiria.

Eliminado no Carioca, o Alvinegro terá um período de pouco mais de um mês sem partidas. A equipe, que enfrentou o Racing no último dia 27, vai estrear no Brasileiro contra o Palmeiras, no próximo dia 29.