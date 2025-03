Palmeiras: Vitor Roque chega a SP, veste camisa e não fala com torcedores

Vitor Roque entrou diretamente na van e deixou o aeroporto sem nenhum tipo de contato com os presentes. Alguns torcedores foram até o local na esperança de encontrar o novo reforço alviverde.

Encontramos alguns torcedores do Palmeiras esperando desde as 5h (de Brasília). Tinha uma criança com uma bola para o Vitor Roque assinar. E aí nos passaram que ia ter saída privativa. Chegando lá vimos os funcionários do Palmeiras, marketing e seguranças. Foi todo esse o nosso contato, pegamos algumas imagens. É triste, porque tinha pouca gente, não precisava de uma operação de guerra dessa. Tinha uma galera lá com criança querendo receber o jogador e não conseguiu. Alan Gouveia, o Falaporco, influenciador do Palmeiras

Tinha alguns torcedores esperando o Vitor Roque, mas o Palmeiras montou uma operação pra saída sem tumulto.



Jajá o atleta está a caminho do CT.

Foi esse caminho que o clube escolheu pra chegada do Vitor Roque: sair pela saída privativa sem contato com os poucos torcedores que estavam aqui.



Foi esse caminho que o clube escolheu pra chegada do Vitor Roque: sair pela saída privativa sem contato com os poucos torcedores que estavam aqui. Enfim, trabalho feito rapazeada! Não dá maneira que queríamos, mas da maneira que deu pra fazer.

Vitor Roque veste camisa do Palmeiras ainda no aeroporto Imagem: Reprodução/@palmeiras

O Palmeiras compartilhou as primeiras imagens da chegada do jogador, que já vestiu a camisa do novo clube. O Alviverde publicará um vídeo completo da chegada do centroavante em seu canal no YouTube.