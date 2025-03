Varela vê brecha em 'lado oposto', agrada e recupera espaço no Flamengo

O uruguaio foi titular nas últimas quatro partidas, todas pelo Carioca. Neste período, foram dois clássicos com o Vasco, um com o Botafogo e o duelo com o Maricá — todos com vitória rubro-negra.

O Flamengo entrou com Wesley pela direita e Varela na esquerda, tendo variações na dupla de zaga. Há a expectativa de que Wesley receba propostas para deixar o Flamengo na janela do meio do ano, momento de forte investimento dos clubes europeus. "Wesley é um jogador muito importante para mim. Do mesmo jeito que o Varela", disse Filipe Luís após a goleada sobre o Maricá.

Filipe Luís acredita que Varela "não tem o respeito que merece". Ele fez ponderações sobre o jogador e lembrou até o duelo com o Brasil, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em novembro do ano passado.

Não podemos esquecer do jogador que é o Varela. É titular da seleção, foi para duas Copas do Mundo, jogou contra o Vinicius Jr. e ele fez quase nada contra ele. Temos de entender que jogador temos na mão. Acho que ele não tem o respeito que merece por parte da imprensa e do torcedor, mas sim por parte do treinador, que valoriza o trabalho dele.

Filipe Luís

Varela mostra que está aproveitando as chances. No ano passado, Varela atuou em 47 partidas pelo Fla, sendo titular em 36. Já em 2025, até aqui, foram seis jogos, sendo cinco em campo desde o apito inicial.

Além de Alex Sandro e Ayrton Lucas, o Fla ainda tem Viña. O também uruguaio está no sexto mês de recuperação após realização de cirurgia para reconstrução multiligamentar e correção de uma fratura no joelho direito.