São Paulo vence Novorizontino com ajuda de craques e pega Palmeiras na semi

Palmeiras x São Paulo ainda não tem data definida. O Allianz Parque recebe um show no sábado (8) e no domingo (9) será o jogo do Corinthians. A tendência é que o jogo aconteça na segunda-feira (10) após a reunião do Conselho Técnico do Paulistão, amanhã, na sede da FPF.

O outro jogo da semifinal será Corinthians x Santos.

Já o Novorizontino tem como próximo compromisso um duelo fora de casa diante do Operário-MT, no dia 11, pela segunda fase da Copa do Brasil.

São Paulo joga mal e não acerta um chute ao gol no 1º tempo

São Paulo ficou na bronca contra a árbitra Edina Alves na partida contra o Novorizontino Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

O Novorizontino entrou em campo com uma linha de cinco na defesa, e o São Paulo sofreu para encontrar espaços para criar boas oportunidades no campo ofensivo. Foram apenas três finalizações no 1º tempo para o time comandado por Zubeldía, nenhuma delas no gol — e dois chutes foram cobranças de faltas isoladas por Oscar.